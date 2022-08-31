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Назван город России с наименее подорожавшим вторичным жильем

«ЦИАН.Аналитика»: цены на вторичное жилье меньше всего поднялись в Москве
СюжетНаселение России:

Фото: Екатерина Якель / Lenta.ru

Москва заняла последнее место в списке крупных городов России с населением от 500 тысяч человек, где в период с января по август 2022 года вторичное жилье подорожало сильнее всего. Об этом сообщили эксперты «ЦИАН.Аналитики», пишет РБК.

Средние цены на жилье в столице с начала года поднялись на 1,5 процента, до 306,4 тысячи рублей за квадратный метр. По словам специалистов, старые квартиры в Москве подорожали наименее всего из-за эффекта высокой базы. Сильнее всего цены увеличились в тех городах страны, где в январе квадратный метр стоил 55-70 тысяч рублей.

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Больше всего среди крупных городов с начала текущего года «вторичка» подорожала в Махачкале — на 17,6 процента, до 77 тысяч рублей за «квадрат». Второе место занял Саратов с ростом показателя на 12,8 процента, до 73,2 тысячи рублей. Тройку замкнул Волгоград — там стоимость квадратного метра в среднем увеличилась на 12,4 процента, до 79,1 тысячи рублей. В топ-5 вошли Кемерово и Киров, где вторичное жилье подорожало на 11,9 и 11,4 процента до 84,8 и 73,2 тысячи рублей соответственно. В среднем по всем 37 городам за первые восемь месяцев цена «вторички» увеличилась на 6,8 процента, до 99,6 тысячи рублей.

В августе аналитик риелторского агентства kobaladze realty Марина Егупова пришла к выводу, что в период с января по июль 2022 года в Москве квадратный метр на вторичном рынке больше всего подорожал в квартирах-студиях. Согласно данным эксперта, его цена выросла на 21,94 процента, до 359,6 тысячи рублей.

Полина Кислицына
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