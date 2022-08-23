Названы типы жилья с самым большим ростом цен в Москве

Риелтор Егупова: с начала года студии в Москве на «вторичке» подорожали на 21,94 процента

С начала 2022 года в Москве квадратный метр на вторичном рынке больше всего подорожал в квартирах-студиях — его цена выросла на 21,94 процента, до 359,6 тысячи рублей. Динамику цен на столичную «вторичку» «Ленте.ру» раскрыла эксперт риелторского агентства kobaladze realty Марина Егупова.

Другим типом квартир, где также наблюдался значительный рост цен, специалист назвала двухкомнатные — с января по июль стоимость «квадрата» в них увеличилась на 10,32 процента, до 337,4 тысячи рублей. Однокомнатные квартиры на «вторичке» за этот период подорожали на 8,29 процента, или на 25,4 тысячи рублей, а трехкомнатные — на 8,85 процента, или 29,5 тысячи рублей. Рост цен на многокомнатное жилье с начала года составил 9,65 процента, или 47,7 тысячи рублей. В результате стоимость «квадрата» в них достигла отметки в 541,7 тысячи рублей.

В среднем по Москве вторичная недвижимость за первые семь месяцев года подорожала на 8,9 процента, или на 29,3 тысячи рублей. В данный момент показатель находится на уровне в 358,2 тысячи рублей.

Егупова отметила, что осенью интерес к покупке недвижимости традиционно повысится, однако ажиотажного спроса из-за дорогой ипотеки ждать не стоит. «При этом отсутствие сделок на вторичном рынке, скорее всего, снизит потенциал роста первичного рынка», — добавила риелтор.

В августе специалист по вопросам недвижимости риелторской компании «Полезные люди» Роман Караваев заявил, что не ожидает радикального скачка цен на вторичном рынке в будущем. Он добавил, что число продавцов «вторички», готовых сделать скидку в 20-25 процентов, будет расти, особенно среди продавцов, которым нужно срочно продать жилье.