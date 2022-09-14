Вооруженная женщина захватила банк и потребовала деньги на лечение сестры

В Ливане вооруженная женщина ворвалась в банк и потребовала $20 тысяч на лечение сестры

В Бейруте, Ливан, вооруженная женщина захватила банк и потребовала выдать ей деньги со счета для оплаты лечения больной раком сестры. Об этом сообщает Arab News.

Салли Хафез ворвалась в отделение банка, где работают 14 человек, и закрыла его на час. Она забралась на стол с пистолетом в руках, представилась членом Ассоциации вкладчиков Ливана и потребовала выдать ей 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

Накануне Хафез опубликовала фотографию сестры в социальных сетях и написала, что найдет нужную сумму на лечение, даже если это будет стоить ей жизни. Сообщается, что сотрудники банка собрали для захватчицы около 13 тысяч долларов (776,7 тысячи рублей), после чего она покинула учреждение. Позже женщину задержали.

Один из управляющих банка позже рассказал, что в отделениях их организации обычно находится по одному охраннику, однако они не вооружены.

Из-за затянувшегося кризиса в стране нападения на банки участились. В 2019 году банки Ливана установили жесткие ограничения на доступ людей к своим сбережениям и переводы денег за рубеж, и теперь вкладчики пытаются всеми возможными способами вернуть свои средства.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Милан вооруженные бандиты уползли из ограбленного банка по канализационной трубе. Во время ограбления злоумышленникам удалось обчистить 20 индивидуальных сейфов.