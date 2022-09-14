Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Вооруженная женщина захватила банк и потребовала деньги на лечение сестры

В Ливане вооруженная женщина ворвалась в банк и потребовала $20 тысяч на лечение сестры

В Бейруте, Ливан, вооруженная женщина захватила банк и потребовала выдать ей деньги со счета для оплаты лечения больной раком сестры. Об этом сообщает Arab News.

Салли Хафез ворвалась в отделение банка, где работают 14 человек, и закрыла его на час. Она забралась на стол с пистолетом в руках, представилась членом Ассоциации вкладчиков Ливана и потребовала выдать ей 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

Накануне Хафез опубликовала фотографию сестры в социальных сетях и написала, что найдет нужную сумму на лечение, даже если это будет стоить ей жизни. Сообщается, что сотрудники банка собрали для захватчицы около 13 тысяч долларов (776,7 тысячи рублей), после чего она покинула учреждение. Позже женщину задержали.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря 2019
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Один из управляющих банка позже рассказал, что в отделениях их организации обычно находится по одному охраннику, однако они не вооружены.

Из-за затянувшегося кризиса в стране нападения на банки участились. В 2019 году банки Ливана установили жесткие ограничения на доступ людей к своим сбережениям и переводы денег за рубеж, и теперь вкладчики пытаются всеми возможными способами вернуть свои средства.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Милан вооруженные бандиты уползли из ограбленного банка по канализационной трубе. Во время ограбления злоумышленникам удалось обчистить 20 индивидуальных сейфов.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Линия фронта приблизилась к границам ЛНР
Деми Ловато объявила о завершении концертной деятельности
Украина решила взять кредит на закупку газа
Новую скульптуру в Москве сравнили с героем фильма ужасов
В России окончательно закрылись шесть процентов кинотеатров
SHAMAN назвал дреды «русскими» из-за сходства с колосьями и был обруган в сети
Индия будет расширять поставки в Россию
Раскрыты причины потери интереса россиян к переезду в одну европейскую страну
В Энергодаре задержали помогавшего ВСУ сотрудника Запорожской АЭС
Россиян научат зарабатывать на постах в соцсетях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.