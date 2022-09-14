Футболист «Динамо» Федор Смолов рассказал об ужине за 1,5 миллиона рублей в Нью-Йорке

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов в интервью YouTube-каналу Анастасии Ивлеевой рассказал об ужине за полтора миллиона рублей.

Футболист заявил, что это был самый дорогой ужин в его жизни. «Надо было покупать шампанского, чтобы Михаил Круг играл в ночном клубе в Нью-Йорке. Как бы поэтому пришлось платить», — описал случившееся Смолов.

Форвард перешел в «Динамо» в январе этого года. По информации «Чемпионат.com», спортсмен будет зарабатывать в команде два миллиона долларов в год. Он также известен по выступлениям за «Краснодар», «Урал», «Анжи» и испанскую «Сельту».

В 2019 году Смолов перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае .Он стал участником выпуска шоу Comment Out вместе с певицей Ольгой Бузовой. Согласно условиям передачи, футболист должен был либо выполнить задание, либо пожертвовать деньги на благотворительность. Форвард выбрал второй вариант.