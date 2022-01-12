Смолов перешел в «Динамо»

Российский нападающий Федор Смолов перешел из московского «Локомотива» в столичное «Динамо». Об этом сообщается на сайте «железнодорожников».

В команде поблагодарили футболиста за сотрудничество и пожелали ему удачи. Подробности соглашения пока не разглашаются.

Ранее 12 января бывший футболист сборной России Дмитрий Кузнецов скептически отреагировал на возвращение Смолова в «Динамо». По его мнению, в команде собран боеспособный коллектив, из-за чего форвард не сможет стать игроком основного состава и по-настоящему усилить клуб.

За «Динамо» форвард играл с 2015-го по 2016-й, подписав первый контракт с профессиональным клубом. Он также известен по выступлениям за «Краснодар», «Урал», «Анжи» и испанскую «Сельту».