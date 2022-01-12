Бывший футболист сборной России отреагировал на возвращение Смолова в «Динамо»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Кузнецов скептически отреагировал на возвращение Федора Смолова в московское «Динамо». Игрок высказался в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«В "Динамо" сейчас собран очень боеспособный коллектив, не уверен, что он сможет стать игроком основного состава и по-настоящему усилить клуб, возможно, в каких-то моментах. Мне кажется, "Динамо" лучше бы стоило взять кого-то на перспективу. Конечно, я желаю ему удачи, мы знаем возможности Федора, помним, как он играл за "Краснодар". Правда, в той команде был несколько другой футбол — умный, техничный. "Динамо" же основную ставку делает на агрессию и скорость», — сказал Кузнецов.

Футболист также объяснил, почему Смолов решил остаться в России. «Он уже не молод, за границей пришлось бы биться за место не только в составе, но и в команде, привыкать к новой обстановке, новым требованиям, адаптироваться к другому стилю чемпионата. Здесь же он находится в комфортной обстановке: в кругу семьи и в не чужой для себя команде», — заявил Кузнецов.

Он также усомнился в том, что Смолова пригласили в «Динамо» в качестве лидера раздевалки. «В современном футболе лидерские качества нужно демонстрировать на поле. Такого же мнения, как мы видим, придерживается и тренер сборной России Валерий Карпин. Не уверен, что Смолову сейчас эта роль в "Динамо" по плечу», — добавил бывший футболист.

11 января «Динамо» анонсировало переход Смолова из «Локомотива». Официально о трансфере должны объявить в среду, 12 января. Форвард выступал за бело-голубых с 2006 по 2015 год.