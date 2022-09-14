Путин выразил соболезнования в связи со смертью главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье главреда «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, о смерти которого стало известно утром в среду, 14 сентября. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина — это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас», — обратился Путин к родным и близким журналиста.

Глава государства отметил, что Сунгоркин был патриотом, неординарным, творчески одаренным и талантливым человеком, который прошел путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ.

В телеграмме также говорится, что Сунгоркин всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике и умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников. «Добрая память о Владимире Сунгоркине навсегда сохранится в наших сердцах», — заключил Путин.

О смерти журналиста стало известно утром в среду, 14 сентября. Ему было 68 лет. Причиной смерти главного редактора «Комсомольской правды» назвали инсульт.