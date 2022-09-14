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В Китае разработают сверхзвуковую ракету-амфибию

South China Morning Post: в Китае разрабатывают сверхзвуковую ракету-амфибию

Фото: Li Ziheng / Xinhua / Globallookpress.com

Китайские ученые разрабатывают сверхзвуковую ракету-амфибию, способную нырять под воду. Об этом пишет South China Morning Post.

Газета утверждает, что в длину ракета, способная на высоте 10 километров двигаться в 2,5 раза быстрее звука, достигнет пяти метров. Под водой изделие сможет проплывать около 20 километров.

Отмечается, что на расстоянии примерно 10 километров от цели ракета может переходиить в режим торпеды, перемещаясь под водой со скоростью до 100 метров в секунду. Изделие способно погружаться на глубину до 100 метров. При движении под водой ракета-амфибия перемещается внутри создаваемой ею кавитационной полости.

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Иван Потапов
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