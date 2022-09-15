В России отреагировали на опасения США из-за работы карт «Мир» в Турции

Депутат Делягин: большинство банков Турции не откажется от системы «Мир» под давлением США

Турция обладает суверенитетом в сегодняшнем мире, поэтому давление США и Евросоюза (ЕС) в отношении использования платежной системы «Мир» может сказаться лишь на паре крупнейших турецких банков. Средние и мелкие банки, которых большинство, продолжат сотрудничество с Россией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин.

США и ЕС опасаются, что Россия может обходить их санкции с помощью банковского сектора Турции. Власти западных стран решили усилить давление на турецкие банки, в первую очередь на те, что подключились к платежной системе «Мир».

«Турция очень четко понимает, что для того, чтобы с кем-то договариваться, нужно демонстрировать независимость, хотя бы во второстепенных вопросах. Поэтому в ситуации, которая чревата деньгами, Турция будет демонстрировать свою независимость», — заявил Делягин.

Может быть, пара крупнейших банков откажутся, а средние и мелкие — нет. Я думаю, что будет так Михаил Делягин депутат Госдумы

Депутат убежден, что давление со стороны США и ЕС по вопросу использования системы «Мир» будет оказано и на другие страны. «Просто есть страны суверенные, а есть страны не суверенные. Турция суверенитетом обладает в сегодняшнем мире, поэтому не пойдет на поводу у Запада», — добавил он.

Он также отметил, что давление США и ЕС является комплексным. «Это и дипломатическое давление, и военно-технологическое, и даже коррупция имеет место. США реализуют свою экономическую политику реальными действиями», — сказал депутат.

Пока рано давать прогноз, кто под давлением США и ЕС откажется от сотрудничества с Россией по этому вопросу Михаил Делягин депутат Госдумы

В сентябре стало известно, что турецкие власти рекомендовали отелям на территории страны перестать принимать карты «Мир» с 15 сентября 2022 года. К совету уже прислушались гостиницы Titanic, Swandor, LIU Resort и Alva Donna. Тем не менее к российской платежной системе продолжают присоединяться дружественные страны — например, о таком намерении заявили Куба и Малайзия.

