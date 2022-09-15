Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Представлен новый перспективный метод лечения рака

Journal of Medicinal Chemistry: фотодинамическую терапию сочли новым методом лечения рака

Фото: Shutterstock

Американские ученые совместно с коллегами из Канады нашли новый перспективный метод лечения рака, основанный на фотодинамической терапии. Результаты работы представлены в Journal of Medicinal Chemistry.

Несмотря на высокую эффективность химиотерапии, которая способна спасти жизнь, она действует далеко не на всех пациентов и не при всех видах рака. В новом исследовании авторы представили способ лечения с помощью воздействия определенных видов света на раковые клетки, устойчивые к существующим методам лечения.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019

Эта технология заключается в использовании точно направленного света лазера, который активирует лекарственный препарат, убивающий опухолевые клетки. Часто похожий способ применялся в лечении меланомы, но воздействовать на более глубокие опухоли, например, в молочной железе, было затруднительно. Использование красного света позволяет проникать глубоко в ткани, причиняя минимум вреда для здоровых клеток, поскольку он имеет самую длинную волну и самую низкую мощность.

В ходе экспериментов медики воздействовали двухфотонным светом — метод, когда две небольшие частички света попадают в одно и то же мгновение в одну точку. Это позволило еще больше удлинить волну, уменьшить ее силу, что уничтожило раковые клетки, устойчивые к химиотерапии.

Ранее сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско представили препарат, помечающий раковые клетки для иммунной системы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Верховный суд отозвал у сайта «Новой газеты» лицензию СМИ
Путин назвал страны Запада хозяевами своего слова
Бизнесмен подарил новорожденному сыну яхту за 172 миллиона рублей
В Крыму преподавателя техникума уволили из-за песни про «Байрактар»
Собчак показала леопардовый наряд «не для деревенских»
Создатели «Симпсонов» высказались о сексуальной ориентации Лизы Симпсон
Россиянам рассказали об опасности груш
Кадыров описал план создания 85-тысячной армии российских добровольцев для СВО
Появились данные о состоянии Зеленского после ДТП
В России появится первый «цифровой поселок»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.