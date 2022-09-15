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Стало известно о сомнениях США в лояльности Германии после заявлений Шольца

Welt: США усомнились в лояльности ФРГ после заявлений Шольца о поставках оружия Украине

Фото: Christian Mang / Reuters

США усомнились в лояльности Германии после заявлений канцлера Олафа Шольца о том, что немецкая экономика не может позволить себе поставки некоторых видов вооружения Украине. Об этом написали обозреватели издания Welt.

Как сообщили изданию источники в Белом доме, американская администрация недовольна умеренной позицией Берлина, который считает, что Украина всего лишь должна «не проиграть» в конфликте с Россией. В то же время Вашингтон однозначно и решительно выступает за военную победу украинской армии над российской.

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При этом команда президента США Джо Байдена сомневается не только в решительности Олафа Шольца и его кабинета, но и в возможностях немецкой экономики. Вашингтон не уверен в готовности Берлина обеспечить граждан ФРГ всем необходимым грядущей зимой в условиях антироссийских санкций.

15 сентября Олаф Шольц призвал продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Он также выразил приверженность дипломатическому разрешению конфликта. Политик подчеркнул, что сражающимся сторонам необходимо обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее стало известно, что Шольц в ходе переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сохранил негативную позицию по поставкам Киеву танков Leopard 2. По информации Welt, шансы на отправку немецких танков украинской стороне невелики. Отмечается, что переговоры политиков по этому вопросу были общими и неконкретными.

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Николай Чигасов
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