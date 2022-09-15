Фигурист из США с русскими корнями впервые в истории выполнил уникальный прыжок

Американский фигурист Илья Малинин впервые в истории исполнил четверной аксель на турнире

Американский фигурист Илья Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель на соревнованиях. Об этом сообщает The Washington Post.

17-летний спортсмен, имеющий русские корни, выполнил уникальный прыжок в произвольной программе на турнире U.S. International Classic. За элемент, базовая стоимость которого оценивается в 12,5 балла, фигурист получил 13,5 балла.

За два проката Малинин набрал 257,28 балла. Это позволило ему выиграть турнир, обойдя ближайшего соперника, француза Кевина Аймоза, на 21 балл (236,17).

Ранее ни одному спортсмену не удавалось чисто прыгнуть четверной аксель на соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю сделал попытку исполнить элемент, однако она завершилась падением.

В декабре заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин, работавший с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, оценил перспективу исполнения спортсменами четверного акселя. Он назвал элемент недостижимым для всех фигуристов мира и уточнил, что исполнить четверной аксель чисто не сможет никто при его жизни.