Тренер Плющенко назвал недостижимый для всех фигуристов мира элемент

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин, работавший с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, оценил перспективу исполнения спортсменами четверного акселя. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в данный момент консультирует одного выдающегося фигуриста, который хочет разучить такой прыжок. При этом Мишин назвал элемент недостижимым для всех спортсменов мира.

Он уточнил, что исполнить четверной аксель чисто не сможет никто при его жизни. По словам Мишина, это не позволит сделать современный уровень развития физических качеств человека.

В 2021 году Мишин был удостоен премии Международного союза конькобежцев (ISU) «За достижения в жизни» в рамках второй церемонии ISU Skating Awards. Сейчас специалист тренирует чемпионку мира в женском одиночном катании Елизавету Туктамышеву.