Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Российская олимпийская чемпионка рассказала о купленной в 17 лет квартире

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун рассказала, что купила квартиру в 17 лет

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, что купила собственную квартиру в 17 лет. Она поделилась подробностями в шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», выпуск которого опубликован на YouTube.

Мамун вместе с Утяшевой обсудила свои траты и первые крупные заработки. По словам чемпионки, она рационально подходит к приобретению вещей. Некоторое время Мамун копила на квартиру и приобрела жилье примерно в 17-летнем возрасте.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Восточные сладости. Россияне скупают недвижимость в Турции. Во сколько обойдется теплое море и «золотой» паспорт?
Восточные сладости.Россияне скупают недвижимость в Турции. Во сколько обойдется теплое море и «золотой» паспорт?
22 августа 2022

На данный момент гимнастка проживает вместе со своим супругом, пловцом Александром Сухоруковым, и ребенком в другой квартире. Мамун поделилась подробностями интерьера — кухня у нее выполнена в черном цвете, в комнатах стоят белые диваны, а паркет — темно-коричневый.

Гимнастка уточнила, что в первую очередь для нее важна визуальная составляющая. О практическом использовании вещей она думает спустя время. «Черная кухня — это ад! Не берите!» — заявила спортсменка.

Ранее бывшая жена российского рэпера Гуфа Ай Айза-Лилуна в разговоре с Утяшевой рассказала, что потратила на кровать несколько сотен тысяч рублей, однако мебель ей не понравилась. К безумным покупкам певица также отнесла строительные работы.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
США допустили санкции за поддержку карт «Мир» за пределами России
Власти Запорожской области попали под санкции США
Внутренности iPhone 14 Pro Max показали на видео
В сети высмеяли похожий на жилье телепузиков дом
Врач рассказала о пользе жидкой диеты
Российский миллиардер решил судиться с французскими властями из-за своих яхт
Россиянам раскрыли способ попасть в Европу в случае запрета туристических виз
Болельщики «Порту» забросали камнями машину тренера после поражения в ЛЧ
Алена Водонаева поделилась секретами стройности
На Неделе моды показали кружевное нижнее белье для мужчин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.