Российская олимпийская чемпионка рассказала о купленной в 17 лет квартире

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун рассказала, что купила квартиру в 17 лет

Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, что купила собственную квартиру в 17 лет. Она поделилась подробностями в шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», выпуск которого опубликован на YouTube.

Мамун вместе с Утяшевой обсудила свои траты и первые крупные заработки. По словам чемпионки, она рационально подходит к приобретению вещей. Некоторое время Мамун копила на квартиру и приобрела жилье примерно в 17-летнем возрасте.

На данный момент гимнастка проживает вместе со своим супругом, пловцом Александром Сухоруковым, и ребенком в другой квартире. Мамун поделилась подробностями интерьера — кухня у нее выполнена в черном цвете, в комнатах стоят белые диваны, а паркет — темно-коричневый.

Гимнастка уточнила, что в первую очередь для нее важна визуальная составляющая. О практическом использовании вещей она думает спустя время. «Черная кухня — это ад! Не берите!» — заявила спортсменка.

Ранее бывшая жена российского рэпера Гуфа Ай Айза-Лилуна в разговоре с Утяшевой рассказала, что потратила на кровать несколько сотен тысяч рублей, однако мебель ей не понравилась. К безумным покупкам певица также отнесла строительные работы.