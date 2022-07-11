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Среда обитания

Бывшая жена Гуфа рассказала о покупке кровати за сотни тысяч рублей

Певица и дизайнер Ай Айза-Лилуна рассказала, что купила кровать за 400 тысяч рублей

Кадр: Ляйсан Утяшева / YouTube

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Ай Айза-Лилуна рассказала, что потратила на кровать несколько сотен тысяч рублей, однако мебель ей не понравилась. Звезда поделилась подробностями в шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», выпуск которого опубликован на YouTube.

Во время разговора Айза заявила, что любит тратить деньги. В ответ на это Утяшева попросила дизайнера рассказать о своей самой безумной покупке. Айза отметила, что однажды купила кровать за 400 тысяч рублей, но в итоге отказалась от мебели, так как она ей разонравилась.

К безумным покупкам певица также отнесла строительные работы. По словам Айзы, она делала ремонт дома, а после того, как результат ей не понравился, сразу начала новый. Первая часть процесса обошлась ей в 15 миллионов рублей. «А сейчас я хочу новую квартиру купить», — заявила дизайнер.

Ранее Айза рассказала, что начала заниматься вопросом покупки дома, отметив, что с приобретением недвижимости ей помогает отец. Она добавила, что он «залез в свои сбережения», чтобы все члены семьи вместе жили в новом доме.

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Нина Ташевская
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