Бывшая жена Гуфа объявила о покупке дома

Бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза объявила о покупке дома

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Ай Айза-Лилуна рассказала своим подписчикам в социальных сетях о том, что она начала заниматься вопросом покупки дома. Внимание на публикации блогера в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) обратило издание Starhit.

Подписчики звезды отреагировали на новость неоднозначно. «Ты же говорила, что скоро детей кормить нечем будет, а тут дом покупаете», — отметил один из них.

Айза ответила, что с приобретением недвижимости ей помогает отец. Она добавила, что он «залез в свои сбережения», чтобы все члены семьи вместе жили в новом доме. Позже Айза сообщила, что будет продавать квартиру в центре Москвы для того, чтобы вложить деньги в покупку недвижимости.

Ранее в июне возлюбленная режиссера Сарика Андреасяна актриса Лиза Моряк сообщила о том, что купила квартиру. Стоимость и местонахождение жилья 26-летняя артистка не уточнила.