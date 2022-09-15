Надаль прокомментировал решение Федерера завершить карьеру

Испанец Рафаэль Надаль заявил, что опечален решением Роджера Федерера завершить карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал решение швейцарца Роджера Федерера завершить карьеру. Об этом Надаль написал в своем Twitter.

«Дорогой Роджер, мой друг и соперник. Я хотел бы, чтобы этот день никогда не наступил… Это печальный день для меня лично и для спортсменов во всем мире. Было приятно, но также и честью делить все эти годы с тобой, прожито так много удивительных моментов на корте и за его пределами», — написал теннисист.

Надаль пожелал Федереру и его семье наслаждаться тем, что ждет их впереди вне спорта. Теннисист также напомнил, что они со швейцарцем еще встретятся на корте на Кубке Лэйвера в конце сентября.

15 сентября Федерер объявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера из-за травм. Он не выступал на соревнованиях с июля 2021 года. За карьеру теннисист 20 раз выигрывал турниры серии «Большого шлема». Также в активе Федерера есть золото Олимпийских игр-2008 в парном разряде и серебро Игр-2012 в одиночном разряде.