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Спорт

Надаль прокомментировал решение Федерера завершить карьеру

Испанец Рафаэль Надаль заявил, что опечален решением Роджера Федерера завершить карьеру

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал решение швейцарца Роджера Федерера завершить карьеру. Об этом Надаль написал в своем Twitter.

«Дорогой Роджер, мой друг и соперник. Я хотел бы, чтобы этот день никогда не наступил… Это печальный день для меня лично и для спортсменов во всем мире. Было приятно, но также и честью делить все эти годы с тобой, прожито так много удивительных моментов на корте и за его пределами», — написал теннисист.

Надаль пожелал Федереру и его семье наслаждаться тем, что ждет их впереди вне спорта. Теннисист также напомнил, что они со швейцарцем еще встретятся на корте на Кубке Лэйвера в конце сентября.

15 сентября Федерер объявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера из-за травм. Он не выступал на соревнованиях с июля 2021 года. За карьеру теннисист 20 раз выигрывал турниры серии «Большого шлема». Также в активе Федерера есть золото Олимпийских игр-2008 в парном разряде и серебро Игр-2012 в одиночном разряде.

Ксения Курашкина
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