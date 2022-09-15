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Спорт

Роджер Федерер завершит карьеру

41-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер завершит карьеру после Кубка Лейвера-2022

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает Reuters.

41-летний теннисист заявил, что последним турниром в его карьере станет Кубка Лейвера-2022, который пройдет в сентябре. «Как многие из вас знают, последние три года преподнесли мне проблемы в виде травм и операций. Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела», — объяснил свое решение спортсмен.

В августе сообщалось, что Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых теннисистов года. Он заработал вне соревнований 90 миллионов долларов.

Федерер не выступал на соревнованиях с июля 2021 года. За карьеру он 20 раз выигрывал турниры серии «Большого шлема». Также в его активе золото Олимпийских игр-2008 в парном разряде и серебро Игр-2012 в одиночном разряде.

Дарья Коршунова
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