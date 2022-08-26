Медведев вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов года

Даниил Медведев занял седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов года

Россиянин Даниил Медведев вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов года по версии Forbes.

Первая ракетка мира занял седьмое место. По данным издания, 26-летний Медведев заработал 19,3 миллиона долларов, из которых 7,3 миллиона составили призовые.

Первое место в рейтинге занял 41-летний швейцарец Роджер Федерер. Теннисист, который не выступает с июля 2021 года, заработал вне соревнований 90 миллионов долларов.

Медведев возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на протяжении 13 недель, что является рекордом среди российских спортсменов. В его активе 6885 очков.