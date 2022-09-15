Начальник штаба ОДКБ прибудет в Армению в четверг

Начальник Объединенного штаба ОДКБ заявил, что прибудет в Ереван вечером 15 сентября

Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил на брифинге, что прибудет в Ереван вечером в четверг, 15 сентября. Его слова передает ТАСС.

«То, что касается начальника Объединенного штаба, то по завершении нашего сегодняшнего мероприятия я выезжаю на аэродром и вылетаю в Армению с группой должностных лиц штаба. В нее включены представители всех государств — членов ОДКБ, и сегодня к вечеру мы будем в Ереване», — уточнил он.

Сидоров отметил, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась приедет на границу Армении и Азербайджана на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

Как утверждает генерал-полковник, организация не планирует направлять миротворцев в Армению. «О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь армянского министерства обороны Арам Торосян сообщил о прекращении серьезных инцидентов минувшей в ночь на 15 сентября на армяно-азербайджанской границе.

Обострение ситуации между Баку и Ереваном произошло 12 сентября.