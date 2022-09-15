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Офисы в России бросились переделывать в апартаменты

«РГ»: застройщики бизнес-центов начали переделывать офисы в апартаменты

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В России застройщики бизнес-центров бросились переделывать офисы в апартаменты. О тенденциях на рынке такой недвижимости рассказали опрошенные «Российской газетой» эксперты.

«Застройщики, у кого уже подходит срок ввода здания в эксплуатацию, активно переводят проекты в апартаментные комплексы или размышляют о таком переводе», — отметила директор по развитию и консалтингу KEY Capital Эвелина Ишметова. По словам специалистки, девелоперы также рассматривают варианты создания коворкингов.

По данным Knight Frank Russia, в Москве в этом году открылось 15 коворкингов — рекордно большое количество за последние годы. При этом ввод классических офисов площадью менее 40 тысяч квадратных метров стал одним из самых низких за всю историю наблюдений.

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Согласно прогнозам руководителя управления маркетинга и аналитики ASTERUS Дениса Бобкова, в 2022-2023-х годах сроки ввода строящихся офисных объектов будут переноситься. При этом от значительной доли запланированных на 2024 год проектов застройщики могут отказаться. По словам эксперта, в 2025-м предложение преимущественно будет увеличиваться за счет достраивания офисов, ранее заявленных на 2022-2023 годы.

Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова отметила, что спрос на офисы в России сейчас умеренный, но о восстановлении его до показателей 2021 года речи не идет. Активность на рынке проявляют государственные и окологосударственные структуры, а также компании, сменившие форму собственности с иностранной на российскую, пояснила эксперт. Помимо них ключевой спрос в ближайшее время будет со стороны крупных российских корпораций сегмента «телеком, медиа, технологии», считает Бобков.

Ранее стало известно о выходе на первичный рынок недвижимости в России рекордного количества апартаментов в подвалах, на цокольных и антресольных этажах зданий. По словам экспертов, такие объекты будут популярны у инвесторов, желающих сдавать помещения в аренду. Кроме того, подобные студии позволяют застройщикам задействовать каждый квадратный метр в здании и получить таким образом дополнительную прибыль.

Нина Ташевская
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