Офисы в России бросились переделывать в апартаменты

«РГ»: застройщики бизнес-центов начали переделывать офисы в апартаменты

В России застройщики бизнес-центров бросились переделывать офисы в апартаменты. О тенденциях на рынке такой недвижимости рассказали опрошенные «Российской газетой» эксперты.

«Застройщики, у кого уже подходит срок ввода здания в эксплуатацию, активно переводят проекты в апартаментные комплексы или размышляют о таком переводе», — отметила директор по развитию и консалтингу KEY Capital Эвелина Ишметова. По словам специалистки, девелоперы также рассматривают варианты создания коворкингов.

По данным Knight Frank Russia, в Москве в этом году открылось 15 коворкингов — рекордно большое количество за последние годы. При этом ввод классических офисов площадью менее 40 тысяч квадратных метров стал одним из самых низких за всю историю наблюдений.

Согласно прогнозам руководителя управления маркетинга и аналитики ASTERUS Дениса Бобкова, в 2022-2023-х годах сроки ввода строящихся офисных объектов будут переноситься. При этом от значительной доли запланированных на 2024 год проектов застройщики могут отказаться. По словам эксперта, в 2025-м предложение преимущественно будет увеличиваться за счет достраивания офисов, ранее заявленных на 2022-2023 годы.

Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова отметила, что спрос на офисы в России сейчас умеренный, но о восстановлении его до показателей 2021 года речи не идет. Активность на рынке проявляют государственные и окологосударственные структуры, а также компании, сменившие форму собственности с иностранной на российскую, пояснила эксперт. Помимо них ключевой спрос в ближайшее время будет со стороны крупных российских корпораций сегмента «телеком, медиа, технологии», считает Бобков.

Ранее стало известно о выходе на первичный рынок недвижимости в России рекордного количества апартаментов в подвалах, на цокольных и антресольных этажах зданий. По словам экспертов, такие объекты будут популярны у инвесторов, желающих сдавать помещения в аренду. Кроме того, подобные студии позволяют застройщикам задействовать каждый квадратный метр в здании и получить таким образом дополнительную прибыль.