Российский пилот дебютирует в «Формуле-1»

Российский тест-пилот Ferrari Роберт Шварцман дебютирует в «Формуле-1» на Гран-при США

Российский пилот Роберт Шварцман дебютирует в «Формуле-1» на Гран-при США. Об этом сообщается в Twitter команды Ferrari.

Соревнования пройдут с 21 по 23 октября. Тест-пилот итальянской команды примет участие в первой сессии свободных заездов. 23-летний россиянин заменит одного из основных пилотов Ferrari — монегаска Шарля Леклера или испанца Карлоса Сайнса. Отмечается, что с 2022 года Шварцман выступает по гоночной лицензии Израиля.

Шварцман стал тест-пилотом Ferrari в 2022 году. Ранее он выступал за команду Prema, в составе которой победил в чемпионате «Формулы-3» в 2019-м, а также занял второе место по итогам сезона «Формулы-2» в 2021-м.

Международная федерация автоспорта (FIA) не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Отечественные спортсмены продолжают выступления на турнирах под нейтральным флагом.