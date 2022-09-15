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Белгородское село Борки обстреляли со стороны Украины

Оперштаб сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины белгородского села Борки

Фото: Carlos Barria / Reuters

Село Борки Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате происшествия пострадавших и погибших нет, заявили в региональном оперативном штабе, передает РИА Новости.

В белгородском оперштабе уточнили, что снаряды упали в поле в Валуйском городском округе.

14 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Красный Хутор. Он отметил, что местных жителей вывозили на безопасное расстояние.

Вечером 13 сентября украинцы обстреляли приграничный поселок Шелаево в Белгородской области. Тогда, по данным Гладкова, в результате происшествия два человека получили ранения.

В Белгородской области до 22 сентября действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Власти региона подчеркивали, что данная мера позволит правильно скоординировать усилия местных властей и правоохранительных органов.

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Анна Щербакова
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