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Спорт

Иностранные спортсмены выступили за возвращение россиян на международные турниры

Великая заявила, что иностранные спортсмены выступили за возвращение россиян на турниры

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) фехтовальщица Софья Великая рассказала о поддержке от иностранных атлетов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Во время связи [c президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом] многие спортсмены выступили за наше возвращение. Вокруг нас хаос, но спорт всегда выручал», — заявила Великая. Она выразила надежду, что другие коллеги тоже будут поддерживать возвращение россиян на международные турниры.

Ранее сообщалось, что глава МОК пообещал решить проблему с отстранением российских атлетов. «Бах ответил, что для них это дилемма, потому что им тяжело было нас отстранять. В дальнейшем они будут решать, как быть с этой дилеммой», — поделилась Великая.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В большинстве видов спорта отечественные атлеты полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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