Иностранные спортсмены выступили за возвращение россиян на международные турниры

Великая заявила, что иностранные спортсмены выступили за возвращение россиян на турниры

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) фехтовальщица Софья Великая рассказала о поддержке от иностранных атлетов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Во время связи [c президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом] многие спортсмены выступили за наше возвращение. Вокруг нас хаос, но спорт всегда выручал», — заявила Великая. Она выразила надежду, что другие коллеги тоже будут поддерживать возвращение россиян на международные турниры.

Ранее сообщалось, что глава МОК пообещал решить проблему с отстранением российских атлетов. «Бах ответил, что для них это дилемма, потому что им тяжело было нас отстранять. В дальнейшем они будут решать, как быть с этой дилеммой», — поделилась Великая.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В большинстве видов спорта отечественные атлеты полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.