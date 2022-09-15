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Спорт

Глава МОК пообещал решить проблему с отстранением российских спортсменов

Глава МОК Томас Бах пообещал спортсменам решить проблему с отстранением российских атлетов

Фото: Laurent Gillieron / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообещал спортсменам решить проблему с отстранением российских атлетов. Об этом сообщила глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) фехтовальщица Софья Великая, слова которой приводит РИА Новости.

Великая рассказала, что во время конференц-холла с главой МОК удалось обсудить сложности из-за недопуска россиян до международных турниров. «Бах ответил, что для них это дилемма, потому что им тяжело было нас отстранять. В дальнейшем они будут решать, как быть с этой дилеммой», — поделилась она.

6 сентября на санкции в отношении российских спортсменов отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он призвал защищать интересы отечественных атлетов, в том числе в контактах с МОК.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, команды и спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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