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Спорт

Тарасова оценила уникальный прыжок американского фигуриста

Татьяна Тарасова заявила, что исполнивший четверной аксель Илья Малинин войдет в историю

Фото: Juan Medina / Unsplash

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила уникальный прыжок американского фигуриста Ильи Малинина на турнире U.S. International Classic. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это, конечно, впечатляет. Когда кто-то делает что-то первым, то это всегда грандиозно. Такой прыжок — тяжелейшее дело. А нашим фигуристам нужно брать пример с Ягудина. У него хороший аксель», — сказала Тарасова.

Она добавила, что исполнять четверной аксель не столько сложно, сколько опасно. «Конечно, его имя войдет в историю фигурного катания. Это огромный технический прогресс. Думаю, что при хорошем катании он будет претендовать на хорошие места», — заявила Тарасова.

15 сентября 17-летний Малинин, имеющий русские корни, впервые в истории чисто исполнил четверной аксель на соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю сделал попытку исполнить этот элемент, однако она завершилась падением.

Ксения Курашкина
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