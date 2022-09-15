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Спорт

Бывшая российская гимнастка принесла Германии первое золото ЧМ за 47 лет

Бывшая российская гимнастка Дарья Варфоломеев принесла Германии первое золото ЧМ за 47 лет
Дарья Варфоломеев

Дарья Варфоломеев. Фото: Global Look Press

Бывшая российская гимнастка Дарья Варфоломеев принесла Германии первое золото чемпионата мира за 47 лет. Результаты соревнований представлены на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Варфоломеев победила в финале упражнений с булавами, получив за выступление 33,550 балла. На втором месте расположилась гимнастка из Болгарии Стиляна Николова (32,600), третье место заняла итальянка София Рафаэли (31,850). Золото Варфоломеев стало первым для сборной Германии с 1975 года. Тогда победу на чемпионате мира одержала Кристина Розенберг.

Варфоломеев родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. Помимо золотой медали чемпионата мира в активе Варфоломеев есть две бронзы чемпионата Европы и два золота этапа Кубка вызова в Испании.

4 марта FIG отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой федерации. Также не будут допущены к участию судьи и официальные лица из России.

Ксения Курашкина
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