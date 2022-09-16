Вызванному в сборную России футболисту предложили играть за Армению

Вызванному в сборную России футболисту Александру Коваленко предложили играть за Армению

Полузащитнику «Крыльев Советов» Александру Коваленко предложили выступать за сборную Армении. Об этом «Чемпионат.com» рассказал главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

«Первые разговоры на эту тему пошли еще полгода назад, после нескольких ярких матчей Александра в РПЛ. Я дал ему совет: для начала стабильно заиграй на высоком уровне, а потом будешь принимать решение», — отметил Осинькин. Тренер добавил, что сейчас настало время делать выбор.

15 сентября Коваленко, имеющий армянские корни, впервые получил вызов в национальную сборную России. Команда 24 сентября проведет товарищеский матч с Киргизией.

В нынешнем сезоне 19-летний Коваленко провел девять матчей в РПЛ. В активе хавбека один забитый мяч и две голевые передачи.