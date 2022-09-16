Россия назвала циничным проект по выращиванию съедобных насекомых для африканцев

Постпред РФ Небензя назвал циничным проект по выращиванию съедобных насекомых для Африки

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал проект Великобритании по выращиванию съедобных насекомых для африканцев. Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН по теме продовольственной безопасности, передает РИА Новости.

По его словам, Москва ознакомилась с появившимися в британских СМИ проектами по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых. «Сегодня услышали, что такие проекты поддерживает и Всемирный банк со ссылкой на дороговизну удобрений. Вряд ли подобный циничный подход решит проблему», — сказал дипломат.

В последние годы в ряде западных стран начали вносить насекомых в список альтернативных источников белка, разрешенных для употребления в пищу. Так, в августе 2022 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) добавило в указанный список личинок моли.

Ранее Европейская комиссия предложила жителям стран Европейского союза есть насекомых. «Будь то закуска или кулинарный ингредиент, знаете ли вы, что в настоящее время в ЕС разрешено использование трех насекомых в качестве "новых продуктов питания"?» — рассказали в организации. В частности, европейцам разрешили употреблять в пищу домашних сверчков, желтых червей и мигрирующую саранчу.