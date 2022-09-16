Россия назвала циничным проект по выращиванию съедобных насекомых для африканцев
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал проект Великобритании по выращиванию съедобных насекомых для африканцев. Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН по теме продовольственной безопасности, передает РИА Новости.
По его словам, Москва ознакомилась с появившимися в британских СМИ проектами по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых. «Сегодня услышали, что такие проекты поддерживает и Всемирный банк со ссылкой на дороговизну удобрений. Вряд ли подобный циничный подход решит проблему», — сказал дипломат.
В последние годы в ряде западных стран начали вносить насекомых в список альтернативных источников белка, разрешенных для употребления в пищу. Так, в августе 2022 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) добавило в указанный список личинок моли.
Ранее Европейская комиссия предложила жителям стран Европейского союза есть насекомых. «Будь то закуска или кулинарный ингредиент, знаете ли вы, что в настоящее время в ЕС разрешено использование трех насекомых в качестве "новых продуктов питания"?» — рассказали в организации. В частности, европейцам разрешили употреблять в пищу домашних сверчков, желтых червей и мигрирующую саранчу.