Сообщение об опасности употребления в пищу насекомых оказалось недостоверным

Сообщение о связи употребления в пищу насекомых и изменения ДНК оказалось недостоверным

Сообщение об опасности употребления в пищу насекомых и его связи с изменением ДНК человека оказалось недостоверным.

В июле в Telegram-канале Vlad Freedom появилась серия публикаций, в которых рассказывалось о том, что в настоящее время международные организации, правительства разных стран, а также известные личности, в том числе голливудские актеры, активно продвигают употребление в пищу насекомых. В частности, сообщения на данную тему появлялись на канале 17 и 22 июля.

Утверждалось, что подобная политика проводится на фоне массовой вакцинации населения от коронавируса при помощи препаратов на основе мРНК. По мнению автора публикаций, делается это для того, чтобы вызвать у людей изменения на уровне ДНК и превратить их в подобие рептилии. По словам автора, сначала мРНК-вакцина модифицирует ДНК человека, после чего экдистерон, который содержится в насекомых, активирует измененные гены. При этом он апеллирует к исследованию о Хэллоуинских генах, за которое исследователи Христиана Нюслайн-Фольхард и Эрик Вишаус получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1995 году.

В последние годы в ряде западных стран действительно начали вносить насекомых в список альтернативных источников белка, разрешенных для употребления в пищу. Так, в августе 2022 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) добавило в указанный список личинок моли, сообщало Роскачество. До этого в него уже были внесены мучные черви, перелетная саранча и домовые сверчки. При этом, согласно анализу рисков, проведенному EFSA, все эти продукты в целом безопасны для употребления. Единственной возможной проблемой была названа способность мучных червей и личинок вызывать аллергию у людей, страдающих от аллергии на моллюсков.

При этом информации о том, что употребление насекомых в пищу навязывается гражданам на законодательном уровне, в открытых источниках нет. Официальные лица государств также не заявляли об обязательности перехода на подобный вид белка.

Экдистерон, о котором упоминает автор публикаций, в действительности представляет собой стероидное соединение — экдистероид, которые вырабатывается насекомыми, медузами, ракообразными, а также некоторыми видами насекомых и растений. Его используют в медицине для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, проблем репродуктивной и нервной системы, общетонизирующего эффекта. Кроме того, известно, что его могут применять в качестве анаболиков для быстрого наращивания мышечной массы. В то же время о каком-либо влиянии экдистероидов на ДНК не сообщалось.

Информация о том, что мРНК-вакцины от коронавируса могут изменять ДНК человека, также неоднократно опровергалась. В частности, российский иммунолог Николай Крючков в беседе с «Ридусом» заявлял, что вакцины от COVID-19, в том числе препараты Pfizer и Moderna, не редактируют ДНК человека. По его словам, в таких препаратах содержится генетический материал, однако это было известно изначально и не дает основания называть вакцины генно-терапевтическими. О неспособности мРНК-вакцин менять ДНК человека в интервью Forbes также сообщала президент Национального общества советников в области генетики (National Society of Genetic Counselors) Сара Риордан.

Достоверных и полных научных исследований на тему возможного взаимодействия экдистероидов мРНК-вакцин на данный момент нет.

Публикация не получила распространения в СМИ, однако начала тиражироваться в ряде соцсетей. В частности, посты с подобным содержанием появлялись в сообществах и на личных страницах пользователей в соцсетях (здесь, здесь и здесь).

