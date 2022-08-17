Еврокомиссия предложила жителям ЕС есть насекомых

Пользователи Twitter раскритиковали Еврокомиссию за предложение к ЕС есть насекомых

Европейская комиссия (ЕК) предложила жителям стран Европейского союза (ЕС) есть насекомых. Об этом ЕК заявила в Twitter.

«Будь то закуска или кулинарный ингредиент, знаете ли вы, что в настоящее время в ЕС разрешено использование трех насекомых в качестве "новых продуктов питания"?» — рассказали в Еврокомиссии. В частности, европейцам разрешили употреблять в пищу домашних сверчков, желтых червей и мигрирующую саранчу.

Пользователи соцсети раскритиковали ЕК за публикацию. «Тогда ешьте их сами, я предпочитаю есть то, чему научили меня мои родители, бабушка и дедушка», — написал один из комментаторов. Другой пользователь заявил, что в ЕК работают преступники, которые будут привлечены к ответственности и сядут в тюрьму.

В последние годы в ряде западных стран действительно начали вносить насекомых в список альтернативных источников белка, разрешенных для употребления в пищу. Так, в августе 2022 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) добавило в указанный список личинок моли, сообщало Роскачество.