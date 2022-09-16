Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ноттингем Форест
Сегодня
22:00 (Мск)
Фулхэм
Англия - Премьер-лига|8-й тур
Астон Вилла
Сегодня
22:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига|8-й тур
Вальядолид
Сегодня
22:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|6-й тур
Спорт

Дзюба отреагировал на завершение карьеры Федерера

Артем Дзюба заявил, что его шокировало решение Роджера Федерера завершить карьеру

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский форвард «Адана Демирспор» Артем Дзюба отреагировал на решение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера завершить карьеру. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам футболиста, его шокировало объявление швейцарского теннисиста об уходе из спорта. «Надеюсь, что он еще передумает, но это вряд ли. Судя по всему, там все-таки проблемы с коленом серьезнее, чем все думали. Для меня это утрата», — заявил Дзюба.

15 сентября Федерер объявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдет в конце сентября. «Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела», — объяснил спортсмен.

Федерер не выступал на соревнованиях с июля 2021 года. За карьеру теннисист 20 раз выигрывал турниры серии «Большого шлема». Также в активе швейцарца золото Олимпийских игр-2008 в парном разряде и серебро Игр-2012 в одиночном разряде.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Россия приготовилась бесплатно отдать сотни тысяч тонн удобрений
Названы сроки появления спутниковой связи в iPhone за пределами США
Влиятельный сухумский вор в законе Антимоз Кухилава умер в 65 лет
Бородина вспомнила «самые ужасные ситуации из детства»
В российском городе семимесячный ребенок погиб от удушья
Акции американского техногиганта рухнули
Водитель врезался в ограждение военно-морской базы США и умер
Александр Васильев раскрыл способы выглядеть стройнее с помощью одежды
На концерте рок-группы Panic! At The Disco произошел пожар
В российском городе водитель автобуса погнался за пассажиром и попал в больницу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.