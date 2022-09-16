Дзюба отреагировал на завершение карьеры Федерера

Артем Дзюба заявил, что его шокировало решение Роджера Федерера завершить карьеру

Российский форвард «Адана Демирспор» Артем Дзюба отреагировал на решение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера завершить карьеру. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам футболиста, его шокировало объявление швейцарского теннисиста об уходе из спорта. «Надеюсь, что он еще передумает, но это вряд ли. Судя по всему, там все-таки проблемы с коленом серьезнее, чем все думали. Для меня это утрата», — заявил Дзюба.

15 сентября Федерер объявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдет в конце сентября. «Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела», — объяснил спортсмен.

Федерер не выступал на соревнованиях с июля 2021 года. За карьеру теннисист 20 раз выигрывал турниры серии «Большого шлема». Также в активе швейцарца золото Олимпийских игр-2008 в парном разряде и серебро Игр-2012 в одиночном разряде.