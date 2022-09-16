Стали известны причины завершения карьеры Федерера

Тренер Федерера Северин Люти заявил, что теннисист завершит карьеру из-за травмы колена

Стали известны причины, по которым швейцарский теннисист Роджер Федерер решил завершить карьеру. Об этом сообщает в Twitter журналист Tages-Anzeiger Симон Граф.

«Он просто не добился достаточного прогресса (в восстановлении после травмы колена — прим. «Ленты ру»). Ему 41 год. Он так давно выступает в туре. Он сыграл более 1500 матчей. Его уход — комбинация этих факторов», — заявил тренер теннисиста Северин Люти.

15 сентября Федерер объявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера в сентябре 2022 года. «Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела», — объяснил спортсмен.

Федерер не выступал на соревнованиях с июля 2021 года. За карьеру теннисист 20 раз выигрывал турниры серии «Большого шлема». Также в активе швейцарца есть золото Олимпийских игр-2008 в парном разряде и серебро Игр-2012 в одиночном разряде.