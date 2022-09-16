Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ноттингем Форест
Сегодня
22:00 (Мск)
Фулхэм
Англия - Премьер-лига|8-й тур
Астон Вилла
Сегодня
22:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига|8-й тур
Вальядолид
Сегодня
22:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|6-й тур
Спорт

Стали известны причины завершения карьеры Федерера

Тренер Федерера Северин Люти заявил, что теннисист завершит карьеру из-за травмы колена

Фото: Reuters

Стали известны причины, по которым швейцарский теннисист Роджер Федерер решил завершить карьеру. Об этом сообщает в Twitter журналист Tages-Anzeiger Симон Граф.

«Он просто не добился достаточного прогресса (в восстановлении после травмы колена — прим. «Ленты ру»). Ему 41 год. Он так давно выступает в туре. Он сыграл более 1500 матчей. Его уход — комбинация этих факторов», — заявил тренер теннисиста Северин Люти.

15 сентября Федерер объявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера в сентябре 2022 года. «Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела», — объяснил спортсмен.

Федерер не выступал на соревнованиях с июля 2021 года. За карьеру теннисист 20 раз выигрывал турниры серии «Большого шлема». Также в активе швейцарца есть золото Олимпийских игр-2008 в парном разряде и серебро Игр-2012 в одиночном разряде.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области сообщили о тактическом окружении части украинских войск
В Германии рассказали о плачевном состоянии немецкой армии
Российские туристы потратили рекордную сумму в Грузии
Российский ребенок на самокате погиб под колесами авто и попал на видео
Драка в стиле ММА в московском метро попала на видео
Клуни, Питт и Дэймон снимутся в новом фильме «Четырнадцать друзей Оушена»
Украинские дзюдоисты бойкотируют чемпионат мира в случае допуска россиян
В Армении назвали число убитых на границе с Азербайджаном
Пашинян рассказал Путину об обстановке на границе с Азербайджаном
Россиян предупредили о риске аварий на объектах ЖКХ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.