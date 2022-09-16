Еще одна страна потребовала от УЕФА отстранить сборную России от Евро-2024
Министерство внутренних дел Германии призвало отстранить сборную России по футболу от участия в отборе на чемпионат Европы-2024. Об этом сообщает Der Spiegel.
Отмечается, что в министерстве решили обратиться к президенту Cоюза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину. В отправленном на его имя письме обозначалось требование по отстранению российской сборной от всех международных футбольных матчей.
Ранее еще одна страна, Украина, призвала исключить сборную России из жеребьевки Евро-2024. В Украинской ассоциации футбола (УАФ) отметили, что ведут работу на уровне УЕФА.
28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.