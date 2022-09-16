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Спорт

IBU продлил отстранение российских биатлонистов

Конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов до дальнейшего уведомления

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.

Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления. Это решение озвучили во время Конгресса организации, который проходит в Зальцбурге с 15 по 18 сентября.

30 августа тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал плюсы в отстранении команды от турниров под эгидой IBU. «Стало больше возможностей для экспериментов, больше возможностей для просмотра молодежи», — посчитал специалист.

2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах.

Ксения Курашкина
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