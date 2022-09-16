Конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов до дальнейшего уведомления

Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.

Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления. Это решение озвучили во время Конгресса организации, который проходит в Зальцбурге с 15 по 18 сентября.

30 августа тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал плюсы в отстранении команды от турниров под эгидой IBU. «Стало больше возможностей для экспериментов, больше возможностей для просмотра молодежи», — посчитал специалист.

2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах.