В Словакии заявили о санкциях к федерации хоккея из-за решения по игрокам КХЛ

Федерация хоккея Словакии может лишиться спонсора из-за решения по игрокам КХЛ

В Словакии заявили о санкциях в адрес национальной федерации хоккея из-за решения допустить игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до матчей сборной. Об этом сообщает издание Sport.cz.

«Мы рассмотрим вопрос о предоставлении государственного взноса федерации, которая также должна представлять интересы Словакии. И мы рассмотрим вопрос о законности расходов для этих игроков», — сказали в министерстве спорта Словакии.

Команда также может лишиться давнего спонсора Orange Slovakia. Компания выступила против решения допустить игроков КХЛ до игр сборной.

9 сентября Федерация хоккея Словакии (ФХС) объявила, что продолжит вызывать в национальную команду игроков, выступающих в России. «Мы опираемся на Олимпийскую хартию, согласно которой спорт должен быть инструментом объединения», — сказано на официальном сайте ФХС.

В сезоне-2022/2023 в КХЛ играют семь словаков: нападающие Адам Лишка («Северсталь»), Самуэль Бучек («Нефтехимик») и Михал Криштоф («Адмирал»), защитники Михал Чайковски («Сибирь») и Кристиан Ярош («Авангард»), а также голкиперы Патрик Рибар («Спартак») и Адам Хуска («Торпедо»).