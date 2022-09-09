В Словакии вынесли решение о судьбе выступающих в КХЛ хоккеистах

В Словакии продолжат вызывать в сборную хоккеистов, выступающих в КХЛ

В Словакии вынесли решение о судьбе хоккеистов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает портал Sport.cz.

«Мы будем приглашать игроков в сборную в соответствии с их текущей формой, а не с лигой, в которой они выступают. Мы опираемся на Олимпийскую хартию, согласно которой спорт должен быть инструментом объединения», — заявили в Федерации хоккея Словакии.

В сезоне-2022/2023 в КХЛ играют семь словаков: нападающие Адам Лишка («Северсталь»), Самуэль Бучек («Нефтехимик») и Михал Криштоф («Адмирал»), защитники Михал Чайковски («Сибирь») и Кристиан Ярош («Авангард»), а также голкиперы Патрик Рибар («Спартак») и Адам Хуска («Торпедо»).

30 августа стало известно, что шведских игроков, выступающих в России, перестанут вызывать в национальную команду. Ранее проблемы с трансфером в клуб КХЛ возникли у латвийского вратаря Яниса Калниньша. Сначала Федерация хоккея Латвии заблокировала его переход в «Амур», однако 27 августа Калниньш получил официальное разрешение на выступления в лиге.