Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
СКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|9-й тур
Жирона
Сегодня
22:00 (Мск)
Вальядолид
Испания - Примера|5-й тур
Карен Хачанов
Сегодня
22:00 (Мск)
Каспер Рууд
US Open (м)
Ланс
Сегодня
22:00 (Мск)
Труа
Франция - Лига 1|7-й тур
Спорт

В Словакии вынесли решение о судьбе выступающих в КХЛ хоккеистах

В Словакии продолжат вызывать в сборную хоккеистов, выступающих в КХЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Словакии вынесли решение о судьбе хоккеистов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает портал Sport.cz.

«Мы будем приглашать игроков в сборную в соответствии с их текущей формой, а не с лигой, в которой они выступают. Мы опираемся на Олимпийскую хартию, согласно которой спорт должен быть инструментом объединения», — заявили в Федерации хоккея Словакии.

В сезоне-2022/2023 в КХЛ играют семь словаков: нападающие Адам Лишка («Северсталь»), Самуэль Бучек («Нефтехимик») и Михал Криштоф («Адмирал»), защитники Михал Чайковски («Сибирь») и Кристиан Ярош («Авангард»), а также голкиперы Патрик Рибар («Спартак») и Адам Хуска («Торпедо»).

30 августа стало известно, что шведских игроков, выступающих в России, перестанут вызывать в национальную команду. Ранее проблемы с трансфером в клуб КХЛ возникли у латвийского вратаря Яниса Калниньша. Сначала Федерация хоккея Латвии заблокировала его переход в «Амур», однако 27 августа Калниньш получил официальное разрешение на выступления в лиге.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Россия рассмотрит вопрос о введении виз для украинцев
Россия произведет партию истребителей Су-75
В Словакии вынесли решение о судьбе выступающих в КХЛ хоккеистах
В ДНР рассказали о срыве украинского наступления под Харьковом
В Росгвардии заявили об уничтожении опорного пункта и двух складов ВСУ в ДНР
Пользователи сети назвали альтернативы букету цветов для мужчин
Невеста припомнила матери поступок 15-летней давности и довела ее до слез
Константин Богомолов попросил подарить мебель московскому театру
Европа окончательно решила приостановить упрощенный визовый режим с Россией
Россия заявила об обрушении отношений со странами Северной Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.