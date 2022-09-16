Таджикистан захотел решить конфликт с Киргизией дипломатически

В ГКНБ Таджикистана заявили о намерении решить конфликт на границе с Киргизией дипломатией

Таджикистане хочет решить пограничный конфликт с Киргизией дипломатическим путем, сообщили в пресс-центре Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны. Заявление приводит ТАСС.

«Таджикистан был сторонником решения пограничного конфликта переговорным и дипломатическим путем и остается непреклонным на этой позиции», — говорится о намерениях страны в заявлении ведомства.

Ранее в Душанбе сообщили, что Бишкек не принял предложение о мирных переговорах по ситуации на границе. Киргизия, в свою очередь, обвинила Таджикистан в нарушении договоренности о прекращении огня. Бишкек также заявил, что Душанбе применяет в боевых столкновениях на границе тяжелую бронетехнику, авиацию и реактивные системы залпового огня.