Набиуллина пообещала навсегда сохранить возможность обмена валюты на рубли

Глава ЦБ Набиуллина: поменять валюту на рубли в России можно будет всегда

Поменять иностранную валюту в рубли в России можно будет всегда, пообещала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

«Поменять валюту на рубли всегда будет возможно», — заверила она. Одновременно глава регулятора добавила, что доллары и евро для многих держателей стали токсичными. «Потому что появляются риски заморозки. И те страны, которые их выпускают, можно сказать, не очень хотят, чтобы мы ими активно пользовались», — пояснила Набиуллина.

Кроме того, она заявила, что возможные санкции, введенные против платежной системы «Мир», могут усложнить работу по расширению географии приема карт, однако не останавливают ее. Еще в ЦБ высказались об околонулевой ставке по ипотеке. Набиуллина назвала подобные слухи маркетинговым ходом и введением в заблуждение заемщиков.

На заседании в пятницу, 16 сентября, регулятор в очередной раз понизил ключевую ставку, она составила 7,5 процента.