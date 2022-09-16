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Нурмагомедов высказался о предстоящем бое Махачева и Оливейры

Хабиб Нурмагомедов предположил, что Чарльз Оливейра не станет драться с Исламом Махачевым

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем бое российского бойца Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры. Об этом Нурмагомедов написал в Twitter.

«Мне кажется, что Чарльз Оливейра не появится в Абу-Даби и UFC заменит его Бенеилом Дариушем. Независимо от того, кто будет соперником, Ислам Махачев на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире», — предположил боец.

7 сентября тренер Оливейры Диего Лима оценил уровень подготовки Махачева перед поединком. «Махачев — очень хороший боец, но он никогда не дрался с соперником из топ-5. Впрочем, этот парень очень крутой», — сказал Лима.

Ранее 32-летний Оливейра поделился ожиданиями от встречи с Махачевым. Бразилец пообещал завершить бой в первом раунде. Поединок возглавит турнир UFC в Абу-Даби 23 октября. Махачев и Оливейра поспорят за вакантный титул чемпиона организации в легком весе.

Ксения Курашкина
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