Делегацию «Роскосмоса» не пустили в Париж

Делегацию «Роскосмоса» не пустили в Париж на Международный астронавтический конгресс

Делегацию «Роскосмоса» не пустили в Париж на Международный астронавтический конгресс. Об этом РИА Новости сообщили в госкорпорации.

«Делегация госкорпорации "Роскосмос" не будет принимать участие в Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Париже 18-22 сентября 2022 года, поскольку большинству ее участников было отказано в получении приглашений и визовой поддержки», — рассказали в «Роскосмоса».

О том, кому именно было отказано в визах, не сообщается.

В августе глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил, что в качестве замены «Роскосмосу» для будущих пусков рассматривает американскую компанию SpaceX.

В апреле директор пермской компании «Протон-ПМ» Иван Краснов сообщил, что главные трудности, обусловленные введением западными странами санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли, связаны с ограничением доступа к оборудованию, инструменту и сырью импортного происхождения.