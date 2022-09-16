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Делегацию «Роскосмоса» не пустили в Париж

Делегацию «Роскосмоса» не пустили в Париж на Международный астронавтический конгресс

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Делегацию «Роскосмоса» не пустили в Париж на Международный астронавтический конгресс. Об этом РИА Новости сообщили в госкорпорации.

«Делегация госкорпорации "Роскосмос" не будет принимать участие в Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Париже 18-22 сентября 2022 года, поскольку большинству ее участников было отказано в получении приглашений и визовой поддержки», — рассказали в «Роскосмоса».

О том, кому именно было отказано в визах, не сообщается.

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В августе глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил, что в качестве замены «Роскосмосу» для будущих пусков рассматривает американскую компанию SpaceX.

В апреле директор пермской компании «Протон-ПМ» Иван Краснов сообщил, что главные трудности, обусловленные введением западными странами санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли, связаны с ограничением доступа к оборудованию, инструменту и сырью импортного происхождения.

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Иван Потапов
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