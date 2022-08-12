SpaceX рассмотрят как замену «Роскосмосу» в Европе

Reuters: ЕКА ведет переговоры со SpaceX для замены российских ракет «Союз»

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил о поисках замены «Роскосмосу» для будущих пусков. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

«Мы слишком зависим от России. Это тревожный звонок, который, мы надеемся, заставит людей, принимающих решения, осознать необходимость укрепления нашего европейского потенциала и независимости», — сказал Ашбахер.

По его мнению, стратегия сотрудничества Европы с Россией в поставках газа и других областях, включая космическую отрасль, больше не работает. Учитывая санкции и ответные меры «Роскосмоса» ЕКА ищет новых партнеров для космических пусков.

Переговоры со SpaceX

Йозеф Ашбахер подтвердил, что ЕКА ведет переговоры с космической компанией Илона Маска SpaceX. Предполагается, что их ракеты станут временным решением проблемы, вызванной санкциями Запада по отношению к России. Также рассматривается возможность сотрудничества с Японией и Индией.

Я бы сказал, что есть два с половиной варианта, которые мы обсуждаем. Один из них — SpaceX, это очевидно. Другой — возможно, Япония Йозеф Ашбахер Глава Европейского космического агентства (ЕКА)

По его словам, сотрудничество со SpaceX выглядит наиболее перспективным, так как Япония пока лишь планирует полет своей ракеты нового поколения. Он отметил, что пока все переговоры на ознакомительной стадии и любое из решений будет временным. На текущем этапе агентство изучает характеристики ракет-носителей, а также их совместимость с европейскими аппаратами. Также существует риск повреждения груза из-за новых типов вибраций при старте ракеты.

«Мы изучаем техническую совместимость, но пока не запрашивали коммерческое предложение. Мы хотим убедиться, что это будет подходящий вариант, прежде чем о чем-то договариваться», — подчеркнул глава ЕКА.

С момента введения санкций SpaceX уже получила несколько контрактов, которые должен был выполнять «Роскосмос». Так, компания OneWeb, конкурирующая с компанией Илона Маска в сфере спутникового интернета, уже заказала как минимум одну ракету Falcon 9. Также она начала сотрудничать с Индией.

Также Northrop Grumman заказала три запуска Falcon 9 для доставки грузов НАСА на Международную космическую станцию. Предполагалось, что они будут отправлены на модернизированной версии ракеты Antares, однако ее разработка замедлилась из-за прекращения поставок российских двигателей. Ожидается, что Antares 330 с американскими двигателями дебютирует через два года.

В SpaceX не прокомментировали новости о переговорах с ЕКА.

Ответные санкции

Европа и США ввели санкции против российской космической отрасли в феврале 2022 года. Сразу после этого «Роскосмос» ответил на санкции, ограничив поставки своего оборудования и свернув планируемые пуски.

Так, в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией «Роскосмос» приостановил пуски российских ракет «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Также госкорпорации остановила планируемый пуск космических аппаратов OneWeb, так как не получила гарантий мирного использования этих спутников. В «Роскосмосе» уточнили, что отказ от запуска не приведет к ущербу для госкорпорации, поскольку создание ракет «Союз-2» и разгонных блоков «Фрегат» оплачено.

После этого бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил главам американского, европейского и канадского космических агентств письмо с требованием отмены санкций. По словам Рогозина, Йозеф Ашбахер «выступил в роли почтальона» и перенаправил обращение странам-членам ЕС.

Считаю такое положение дел неприемлемым. Санкции США, Канады, Евросоюза и Японии направлены на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности наших высокотехнологичных предприятий Дмитрий Рогозин Бывший глава «Роскосмоса»

В 2022 году с Куру планировалось провести два старта «Союз-2» с четырьмя спутниками навигационной системы Galileo. В 2023 году ЕКА хотело провести два старта российской ракеты — с миссией по изучению Земли EarthCARE и с инфракрасным космическим телескопом Euclid. В том же году Франция планировала запуск на «Союз-2» разведывательного спутника Composante Spatiale Optique 3 (CSO-3).

В настоящее время ЕКА использует легкие ракеты Vega, грузоподъемности которой не хватит для запуска двух аппаратов Galileo. В то же время тяжелая ракета Ariane 5 выводится из эксплуатации и ее пуски распланированы. На замену российским «Союз-2» и Ariane 5 планируется создать Ariane 6 в двух модификациях, но ее ввод в эксплуатацию состоится не раньше 2023 года, и более точный график станет известен лишь в октябре.