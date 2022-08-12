SpaceX рассмотрят как замену «Роскосмосу» в Европе
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил о поисках замены «Роскосмосу» для будущих пусков. Об этом он рассказал в интервью Reuters.
«Мы слишком зависим от России. Это тревожный звонок, который, мы надеемся, заставит людей, принимающих решения, осознать необходимость укрепления нашего европейского потенциала и независимости», — сказал Ашбахер.
По его мнению, стратегия сотрудничества Европы с Россией в поставках газа и других областях, включая космическую отрасль, больше не работает. Учитывая санкции и ответные меры «Роскосмоса» ЕКА ищет новых партнеров для космических пусков.
Переговоры со SpaceX
Йозеф Ашбахер подтвердил, что ЕКА ведет переговоры с космической компанией Илона Маска SpaceX. Предполагается, что их ракеты станут временным решением проблемы, вызванной санкциями Запада по отношению к России. Также рассматривается возможность сотрудничества с Японией и Индией.
Я бы сказал, что есть два с половиной варианта, которые мы обсуждаем. Один из них — SpaceX, это очевидно. Другой — возможно, Япония
По его словам, сотрудничество со SpaceX выглядит наиболее перспективным, так как Япония пока лишь планирует полет своей ракеты нового поколения. Он отметил, что пока все переговоры на ознакомительной стадии и любое из решений будет временным. На текущем этапе агентство изучает характеристики ракет-носителей, а также их совместимость с европейскими аппаратами. Также существует риск повреждения груза из-за новых типов вибраций при старте ракеты.
«Мы изучаем техническую совместимость, но пока не запрашивали коммерческое предложение. Мы хотим убедиться, что это будет подходящий вариант, прежде чем о чем-то договариваться», — подчеркнул глава ЕКА.
С момента введения санкций SpaceX уже получила несколько контрактов, которые должен был выполнять «Роскосмос». Так, компания OneWeb, конкурирующая с компанией Илона Маска в сфере спутникового интернета, уже заказала как минимум одну ракету Falcon 9. Также она начала сотрудничать с Индией.
Также Northrop Grumman заказала три запуска Falcon 9 для доставки грузов НАСА на Международную космическую станцию. Предполагалось, что они будут отправлены на модернизированной версии ракеты Antares, однако ее разработка замедлилась из-за прекращения поставок российских двигателей. Ожидается, что Antares 330 с американскими двигателями дебютирует через два года.
В SpaceX не прокомментировали новости о переговорах с ЕКА.
Ответные санкции
Европа и США ввели санкции против российской космической отрасли в феврале 2022 года. Сразу после этого «Роскосмос» ответил на санкции, ограничив поставки своего оборудования и свернув планируемые пуски.
Так, в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией «Роскосмос» приостановил пуски российских ракет «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Также госкорпорации остановила планируемый пуск космических аппаратов OneWeb, так как не получила гарантий мирного использования этих спутников. В «Роскосмосе» уточнили, что отказ от запуска не приведет к ущербу для госкорпорации, поскольку создание ракет «Союз-2» и разгонных блоков «Фрегат» оплачено.
После этого бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил главам американского, европейского и канадского космических агентств письмо с требованием отмены санкций. По словам Рогозина, Йозеф Ашбахер «выступил в роли почтальона» и перенаправил обращение странам-членам ЕС.
Считаю такое положение дел неприемлемым. Санкции США, Канады, Евросоюза и Японии направлены на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности наших высокотехнологичных предприятий
В 2022 году с Куру планировалось провести два старта «Союз-2» с четырьмя спутниками навигационной системы Galileo. В 2023 году ЕКА хотело провести два старта российской ракеты — с миссией по изучению Земли EarthCARE и с инфракрасным космическим телескопом Euclid. В том же году Франция планировала запуск на «Союз-2» разведывательного спутника Composante Spatiale Optique 3 (CSO-3).
В настоящее время ЕКА использует легкие ракеты Vega, грузоподъемности которой не хватит для запуска двух аппаратов Galileo. В то же время тяжелая ракета Ariane 5 выводится из эксплуатации и ее пуски распланированы. На замену российским «Союз-2» и Ariane 5 планируется создать Ariane 6 в двух модификациях, но ее ввод в эксплуатацию состоится не раньше 2023 года, и более точный график станет известен лишь в октябре.