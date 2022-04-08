Производитель двигателей для «Ангары» рассказал о трудностях из-за санкций

Директор «Протон-ПМ» Краснов заявил об ограничениях к доступу к сырью из-за санкций

Главные трудности, обусловленные введением западными странами санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли, связаны с ограничением доступа к оборудованию, инструменту и сырью импортного происхождения, рассказал в интервью, опубликованном «Роскосмосом», директор пермской компании «Протон-ПМ» (входит в холдинг «Энергомаша»), производящей двигатели для ракет семейства «Ангара», Иван Краснов.

«Чтобы выполнить производственную программу, мы должны найти российские и белорусские аналоги, наладить регулярные поставки. Для решения этих вопросов организовали оперативный штаб на базе экономсовета», — заметил руководитель.

Краснов уточнил, что «запас устойчивой работы предприятия по обеспечению энергоресурсами, инструментам и вспомогательным материалам есть». «У нас есть время для того, чтобы устранить риск, связанный с ограничением поставок, или его нивелировать», — заявил директор «Протон-ПМ».

По его словам, из-за повышения ключевой ставки до 20 процентов предприятие столкнулось с риском роста процентной нагрузки по кредитам. «Наше предприятие подготовило предложения по повышению ликвидности, процента авансирования работ, предоставлению займов на льготных условиях», — отметил он.

Краснов уверен, что «необходимая поддержка предприятию будет оказана», однако «денежного водопада» не будет. «С помощью кредита мы решаем задачи, связанные с переразмеренностью предприятия. Потому мы продолжаем выполнение программы финансового оздоровления и сокращаем непроизводственные затраты. У нас есть резервы для оптимизации», — сказал он.

В марте гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко заявил, что в настоящее время Производственным объединением (ПО) «Полет» в Омске изготавливается 11 ракет — три легких «Ангара-1.2» и восемь тяжелых «Ангара-А5».

Санкции против «Роскосмоса» западные страны ввели в феврале и марте из-за спецоперации России по защите Донбасса.