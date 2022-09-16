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Российский посол в Швеции объяснил разницу между спецоперацией и войной

Посол России Татаринцев заявил о конце для Киева при переходе Москвы от СВО к войне

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев объяснил разницу между спецоперацией на Украине и войной. Об этом пишет Expressen.

Он опроверг утверждение журналистов, будто на Украине идет война. Дипломат указал, что если Россия вместо спецоперации перейдет к настоящей войне, то «Киеву в кратчайшие сроки придет конец».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что военная кампания перейдет на другой уровень при накачке украинцев западным оружием. «Западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Если западные страны продолжат поставлять Киеву новые виды вооружений, то вокруг них все заполыхает», — отметил он.

14 сентября Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Киев следует логике постепенного «затаскивания» НАТО на территорию Украины. Он отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «все равно, сколько и где людей погибнет, где будут полыхать пожары войны».

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Марина Совина
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