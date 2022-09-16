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Познер прокомментировал сообщения о госпитализации

Телеведущий Владимир Познер опроверг информацию о госпитализации
Начало событий в новости Познера экстренно госпитализировали

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации с коронавирусом, назвав ее враньем. Его комментарий передает ТАСС.

«Это все абсолютное вранье, какое-то непонятное» — сказал Познер, отвечая на вопрос о том, действительно ли он попал в больницу. Также он поблагодарил журналистов за волнение.

О том, что Познер попал в больницу с коронавирусом, ранее 16 сентября сообщил Mash в Telegram. По данным издания, у телеведущего были кашель, головная боль и общая слабость. Когда его состояние ухудшилось, то он якобы вызвал скорую. Также утверждалось, что врачи оценили состояние журналиста как средней степени тяжести.

До этого появилась информация о госпитализации российского телеведущего, замхудрука МХТ имени А. П. Чехова Вадима Верника — брата актера Игоря Верника. Однако вскоре и эти данные были опровергнуты.

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Евгения Наумова
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