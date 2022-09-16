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Познера экстренно госпитализировали

Телеведущего Владимира Познера экстренно госпитализировали с коронавирусом

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Телеведущего Владимира Познера экстренно госпитализировали в московскую клинику с коронавирусом. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По информации издания, Познера госпитализировали с COVID-19 в состоянии средней тяжести. Уточняется, что первые симптомы — кашель, головная боль и общая слабость — у ведущего появились вечером в четверг, 15 сентября, после чего врачи забрали его в больницу и выявили вирус.

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Асель Минбаева
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