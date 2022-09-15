В МХТ ответили на вопрос о госпитализации замхудрука

В МХТ имени Чехова опровергли информацию о госпитализации замхудрука Верника

Первы заместитель художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Айрат Тухватуллин опроверг информацию о госпитализации телеведущего Вадима Верника. Его слова передает ТАСС.

«Он находится дома, ковид протекает в легкой форме», — отметил Тухватуллин. Брат Вадима Верника актер Игорь Верник также назвал бредом сообщения о его госпитализации.

О том, что Верник якобы заразился COVID-19 и попал в больницу, сообщалось утром в четверг, 16 сентября. Информацию о его госпитализации распространил Mash в Telegram. Отмечалось, что состояние ведущего ухудшилось из-за проблем с сердцем.

В июле 2021 года в СМИ также распространились сообщения о госпитализации Игоря Верника. Уточнялось, что он попал в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем. Однако позднее брат артиста опроверг информацию о госпитализации, отметив, что с его родственником все в порядке.

Вадим Верник — главный редактор журнала «ОК!», заместитель художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова. Был ведущим телепрограмм «Кто там...» и «2 ВЕРНИК 2» на телеканале «Культура». Также он снял цикл документальных фильмов о балерине Майе Плисецкой, актере Олеге Табакове, виолончелисте Мстиславе Ростроповиче и многих других деятелях искусства.