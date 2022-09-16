В Херсонской области сообщили об уничтожении украинских ракет системами ПВО

Замглавы Херсонской области Стремоуcов заявил, что ПВО сбила несколько украинских ракет

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоуcов заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько украинских ракет во время обстрела центра Херсона, его слова передает РИА Новости.

«Был нанесен удар пятью ракетами HIMARS, часть ракет была сбита. Избежать большого количества жертв нам опять удалось. Но удары наносятся большим количеством ракет, и система ПВО не срабатывает на все ракеты, летящие по конкретным целям», — сообщил замглавы региона.

Ранее в сети появилось видео удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Херсона около здания администрации. На снятых кадрах можно увидеть большой столб дыма, также слышны звуки сирен специальных служб. В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек, еще один ранен.

Замглавы региона Екатерина Губарева назвала атаку украинских бойцов подлым терактом.