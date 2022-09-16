МИД осветил состояние россиян на фоне конфликта между Киргизией и Таджикистаном

МИД: находящиеся в зоне конфликта между Киргизией и Таджикистаном россияне не пострадали

Россияне, находящиеся в зоне конфликта между Киргизией и Таджикистаном, не пострадали. Об этом говорится в заявлении МИД России, выложенном на сайте ведомства.

«По поступающей информации, граждане России, находящиеся в зоне напряженности, не пострадали. Российские учителя, командированные для работы в школах Согдийской области Республики Таджикистан, находятся в безопасности и в постоянном контакте с генеральным консульством Российской Федерации в городе Ходженте», --заверили в МИД.

По информации министерства, «педагогам из России, работающим в школах Баткенской области Киргизской Республики, также ничего не угрожает, с ними на связи находится генеральное консульство Российской Федерации в городе Оше».

Ранее в погранслужбе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщали, что Бишкек не принял предложение Душанбе о мирных переговорах. В Киргизии, в свою очередь, обвинили таджикскую сторону в отказе соблюдать договоренность о прекращении огня на границе.