На самом большом здании в Европе решили сэкономить

Румынский парламент будут освещать лишь два часа в ночное время для экономии энергии

Парламент Румынии, известный как самое большое здание в Европе, решили освещать только два часа в ночное время, чтобы сократить затраты на электроэнергию, пишет Bloomberg.

Сейчас здание площадью 350 тысяч квадратных метров, построенное по приказу генсека центрального комитета румынской коммунистической партии Николае Чаушеску, потребляет около одного миллиона киловатт-часов в месяц. Затраты на электроэнергию достигают 202 тысяч долларов в месяц, что сопоставимо с соответствующими расходами среднего города в Румынии.

Помимо сокращения времени освещения, в здании будут установлены более экономичные светодиодные лампы, а также заменен утеплитель и окна с целью снижения трат на отопление.

На фоне резкого увеличения цен на газ в Европе и сокращения поставок со стороны России Еврокомиссия поставила цель по снижению потребления топлива на 15 процентов до следующей весны. В попытке сэкономить газ власти компании и домохозяйства прибегают к разным методам, в том числе понижая температуру отопления помещений, отключая свет в магазинах и подсветку памятников по вечерам и ночью.

Например, в Польше рекомендуемая температура отопления квартир и домов установлена на уровне 17-19 градусов, а венгерские супермаркеты меняют лампы на более экономичные и отключают все вывески.

При этом меры по экономии и диверсификации поставок позволили Европейскому союзу существенно, в разы снизить зависимость от газа из России. По оценкам российского вице-премьера Александра Новака, в текущем году экспорт газа в Европу сократится на 50 миллиардов кубометров.